Neumünster - Feuerwehreinsatz im Bad am Stadtwald

von shz.de

06. Juni 2019, 14:53 Uhr

Neumünster (ots) - 190606-2-pdnms Feuerwehreinsatz im Bad am

Stadtwald



Neumünster. Gegen 10.30 Uhr (06.06.19) wurde die Feuerwehr nach

Auslösung der Brandmeldeanlage zum Bad am Stadtwald gerufen. 15

Personen wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Festgestellt wurde, dass es beim Abbrennen von Wildkraut hinter einer

Verkleidung zu einem Schwelbrand gekommen war. Die Feuerwehr

entfernte die Verkleidung und löschte den Brand. Der Sachschaden wird

auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen

fahrlässiger Brandstiftung.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell