Neumünster - Feuer in Neumünster - Meldung Nr. 2

Avatar_shz von shz.de

10. März 2020, 12:32 Uhr

Neumünster (ots) - 200310-3-pdnms Feuer in Neumünster - Meldung Nr. 2



Neumünster. Die Christianstraße ist weiterhin (12 Uhr) zwischen dem Gänsemarkt

und der Esplanade gesperrt. Dort brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses.

Das Dachgeschoss kann nicht betreten werden. Die Meldung über Flammen aus dem

Dachstuhl gingen gegen 06.10 Uhr (10.03.20) bei der Leitstelle ein. Eine

männliche Person (42) verstarb nach dem Sprung aus dem Fenster in den Hof. Eine

Person konnte nach einem Sprung in das Sprungtuch der Feuerwehr gerettet werden.

Diese Person wird zurzeit im Krankenhaus behandelt. Ihr Zustand ist stabil. 34

Personen, darunter auch Kinder, aus dem betroffenen und den benachbarten

Gebäuden wurden evakuiert. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde in dem

brandbetroffenen Dachgeschoss eine weitere Leiche (Brandleiche) entdeckt. Sie

wird gegenwärtig geborgen. Die Stadt Neumünster hat einen Sachverständigen an

die Brandstelle beordert. Er soll den Zustand des betroffenen Mehrfamilienhauses

beurteilen, das zurzeit nicht betreten werden kann.



Sönke Hinrichs



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4542641

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell