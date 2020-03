Neumünster - Feuer in Mehrfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

10. März 2020, 08:12 Uhr

Neumünster (ots) - 200310-1-pdnms Feuer in Neumünster



Neumünster. Die Christianstraße ist gegenwärtig (08 Uhr) zwischen dem Gänsemarkt

und der Esplanade wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Dort brannte der

Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Meldung über Flammen aus dem Dachstuhl

gingen gegen 06.10 Uhr (10.03.20) bei der Leitstelle ein. Nach ersten

Erkenntnissen verstarb eine Person nach dem Sprung aus dem Fenster des

Dachgeschosses. Eine Person konnte nach einem Sprung in das Sprungtuch der

Feuerwehr gerettet werden. Diese Person wird zurzeit im Krankenhaus behandelt.

Etwa 30 Personen aus dem betroffenen und den benachbarten Gebäuden wurden

evakuiert. Sie werden in einem Bus der Stadtwerke betreut. Der Feuerwehreinsatz

dauert weiter an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Weitere Details folgen.



