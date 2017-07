Neumünster Feuer in Mehrfamilienhaus

Neumünster (ots) - 170710-1-pdnms Feuer in Mehrfamilienhaus



Neumünster. Fünf Erwachsene und vier Kinder wurden vergangene

Nacht (Nacht zum 10.07.17) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten die Klinik aber

schon wieder verlassen. Gegen 23.45 Uhr (09.07.17) meldeten Bewohner

des Hauses in der Schulstraße Brandgeruch im Treppenhaus und

alarmierten die Feuerwehr. Als diese nur wenige Minuten später

eintraf, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Flammen

hatten sich im unteren Bereich des Treppenhauses über die Holztreppe

ausgebreitet. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Die

Wohnungen wurden zwar nicht in Mitleidenschaft gezogen, dennoch

können die Bewohner zunächst nicht in ihre Wohnungen und wurden von

der Feuerwehr betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen

war die Haustür nicht verschlossen. Eine Brandlegung ist nicht

ausgeschlossen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neumünster

unter der Rufnummer 9450.



10.Jul.2017