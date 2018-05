Neumünster - Festnahme nach Kabeldiebstahl

von shz.de

14. Mai 2018, 13:03 Uhr

Neumünster (ots) - 180514-3-pdnms Festnahme nach Kabeldiebstahl



Neumünster / Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nacht zum

Sonntag (13.05.18, gegen 1 Uhr) zwei Männer bei einem Kabeldiebstahl

auf der Baustelle an der Altonaer Straße nahe der Holstenschule. Im

Rahmen der Fahndung konnte ein alkoholisierter 39-jähriger

Neumünsteraner in Baustellennähe festgenommen werden. Sein Komplize

war flüchtig. Die Beamten fanden in einem in der Nähe abgestellten

Pkw Kabelreste, ebenso in einem Kellerraum des 39-Jährigen. Die

Ermittlungen dauern an.



