Neumünster Fahrradcodierung bei der Polizei

Neumünster. Am Mittwoch (19.07.17, 14-17 Uhr) findet bei der

Polizeistation Wittorf (Mühlenstraße 16) die nächste Fahrradcodierung

statt. Interessierte können eine individuelle Buchstaben- und

Zahlenkombination auf den Rahmen gravieren lassen. Damit ist es

bundesweit möglich, aufgefundene Fahrräder ihren rechtmäßigen

Besitzern zuzuordnen. Ein Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro wird

erhoben.



