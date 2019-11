Neumünster Einbruch in das Freesencenter

Avatar_shz von shz.de

04. November 2019, 16:32 Uhr

Neumünster (ots) - 191104-2-pdnms Einbruch in das Freesencenter



Neumünster. Bislang unbekannte Einbrecher drangen offenbar in den frühen

Morgenstunden des vergangenen Sonntags (03.11.19) über ein aufgehebeltes Fenster

in den Gebäudekomplex des ehemaligen Real-Marktes ein und von dort über den

Bäcker in das benachbarte Tabakwarengeschäft. Dort hatten es die Täter offenbar

auf Tabak und Liquids abgesehen. Sie verließen das Gebäude auf demselben Weg.

Die Kriminalpolizei geht von einem Tatzeitraum zwischen etwa 3 Uhr und 6.20 Uhr

aus. Diverse Stangen Zigaretten fanden die Beamten im Bereich des rückwärtigen

Auslieferungslagers. Es besteht der Verdacht, dass die Einbrecher von

Geschäftsleuten oder auch Verkäufern des am Sonntag stattgefundenen Flohmarkts

gestört worden sein könnten. Die Kripo fragt: Wer hat in den frühen

Morgenstunden im Nahbereich des Freesencenters verdächtige Beobachtungen

gemacht? Hinweise bitte unter Telefon 9450.



Sönke Hinrichs







Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell