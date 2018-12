Neumünster - Betrunkener beleidigt Zugschaffner und leistet Widerstand

von shz.de

17. Dezember 2018, 11:13 Uhr

Neumünster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen

23:40 Uhr kam es in der Nordbahn zunächst zu Unstimmigkeiten zwischen

einem Reisenden und einem Fahrkartenprüfer. Da dieser beim Versuch

der Fahrscheinkontrolle von dem Reisenden beleidigt und sogar bedroht

worden sein sollte und der Mann sich zusätzlich noch weigerte den Zug

zu verlassen, wurde beim Halt des Zuges in Neumünster die

Bundespolizei hinzugezogen. Auch den Aufforderungen der Beamten, den

Zug nun freiwillig zu verlassen, kam der 47-Jährige nicht nach. Da er

sich auch nach mehreren Aufforderungen weigerte und nun die

Bundespolizisten mit nicht druckreifen Beleidigungen überzog, wurde

er zwangsweise aus dem Zug gebracht. Dabei sperrte er sich aktiv

gegen die Maßnahmen und beleidigte fortlaufend weiterhin. Auf der

Dienststelle wurde ein Promillewert von 1,3 festgestellt. Nachdem

sich dort die Lage beruhigt hatte und die polizeilichen Maßnahmen

durchgeführt waren, konnte der Herr seiner Wege ziehen. Ihn erwarten

nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Nötigung.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell