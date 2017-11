Neumünster - Alkoholisiert am Steuer

von shz.de

erstellt am 27.Nov.2017 | 14:33 Uhr

Neumünster (ots) - 171127-1-pdnms Alkoholisiert am Steuer



Neumünster. Samstagmorgen, 25.11.17, 06.15 Uhr: Da der junge Mann

in dem betagten Opel auch auf Hupen nicht reagierte, stieg die

Besatzung eines zufällig vorbei kommenden Rettungswagens an der Ecke

Hansaring / Roonstraße aus. Die Ampel hatte bereits wieder auf Grün

gewechselt, aber der Opel bewegte sich nicht. Auch auf das Klopfen an

der Seitenscheibe reagierte der Fahrer nicht. Hilflose Lage? Ein

internistischer Notfall? Nein, der Fahrer (21) war am Steuer

eingeschlafen und wachte erst auf, als die Retter die Fahrertür

öffneten. Dem jungen Mann ging es bis auf den Umstand gut, dass er

nach einem Diskobesuch zu tief ins Glas schaute. Herbeigerufene

Polizeibeamte maßen einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille. Ein

zusätzlich durchgeführter Drogentest verlief ebenfalls positiv. Eine

Blutprobe wurde entnommen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige

wegen Trunkenheit im Verkehr. Das Auto wurde verschlossen abgestellt,

die Weiterfahrt untersagt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell