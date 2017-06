Neumünster Achtung Enkeltrick

Neumünster (ots) - 170606-3-pdnms Achtung Enkeltrick!



Neumünster. Innerhalb nur einer Stunde meldeten sich heute

Nachmittag (06.06.17) drei Neumünsteraner Senioren bei der Kripo und

berichteten von versuchten Enkeltricktaten. In allen drei Fällen

hatte sich eine Anruferin als Nichte ausgegeben und erbat zur

Finanzierung ihrer neuen Wohnung eine fünfstellige Summe. Die

Senioren durchschauten den Betrug und beendeten das Telefonat. Die

Kripo bittet vor diesem Hintergrund erneut um besondere

Aufmerksamkeit und rät, Unbekannten gegenüber am Telefon oder an der

Haustür besonders skeptisch zu sein. Geben Sie keine persönlichen

Daten (zum Beispiel Bankdaten) heraus, übergeben Sie kein Bargeld

oder Wertsachen und lassen Sie keine fremden Personen in Ihre

Wohnung. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens

und an die Polizei. Wählen Sie dazu den Ruf 110. Tipps finden Sie

auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

