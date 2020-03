+ Neumeldung + Norderstedt - Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt, fährt erneut und verursacht Unfall

Avatar_shz von shz.de

10. März 2020, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 9. März 2020, 20:45 Uhr, wird die Polizei Norderstedt zu

einem Verkehrsunfall in die Falkenbergstraße gerufen. Vor Ort stellten die

Beamten einen silbernen Opel Astra fest, welcher mit komplett zerstörter Front

an einem Baum stand. Daneben befand sich ein schwarzer Nissan, dessen hintere

linke Seite beschädigt war. Nach den Unfallermittlungen vor Ort geht die Polizei

momentan davon aus, dass der Opel gegen den am Straßenrand parkenden Nissan

gefahren wurde, diesen von seinem Abstellort verschoben hat und danach mit dem

Baum am Fahrbahnrand kollidierte. Anwesende Zeugen schilderten der Polizei, dass

der Opel zuvor in Schlangenlinien geführt worden sei und sich der Fahrer nach

dem Unfall schnell zu Fuß vom Unfallort entfernt habe.



Der verunfallte Opel Astra war der Polizei Norderstedt bereits aufgrund eines

Einsatzes vom Vortag bekannt. Im Rahmen einer Kontrolle des Fahrzeuges am 8.

März 2020 konnte ein 32jähriger Schweriner als Fahrer festgestellt werden. Er

besaß keine gültige Fahrerlaubnis, weshalb die Polizei die Fahrzeugschlüssel

sicherstellte und dem Mann das Führen von Fahrzeugen im öffentlichen

Verkehrsraum untersagte.



Eine verdeckte Observation des Unfallortes durch zivile Beamte des

Polizeireviers Norderstedt brachte am späteren Abend ein erneutes

Zusammentreffen zwischen Polizei und dem 32jährigen Mann. Dieser suchte als

einer von drei Insassen eines Audi Q5 erneut die Unfallstelle auf. Eine

Kontrolle des Audi durch die Polizei ergab, dass der Mann Fahrzeugschlüssel

eines Opel bei sich führte. Ob es sich dabei um die Schlüssel des

unfallbeteiligten Opel Astra handelt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Das

Fahrzeug war zwischenzeitlich zur Spurensicherung abgeschleppt worden.



Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle stellte die Polizei eine mögliche Beeinflussung

des 32jährigen Mannes durch Betäubungsmittel fest, weshalb er auf die

Dienststelle mitkommen musste. Bei der durch die Staatsanwaltschaft Kiel

angeordnete Blutprobenentnahme wehrte sich der Unfallverursacher, so dass eine

körperliche Fixierung durch vier Polizeibeamte erforderlich war.



Gegen den Mann wird nunmehr durch die Polizei Norderstedt-Mitte wegen einer

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel, des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.



