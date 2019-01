Neuenkirchen: Brand eines leerstehenden Gehöfts

von shz.de

24. Januar 2019, 12:07 Uhr

Neuenkirchen (ots) - In der Nacht zu heute ist in Neuenkirchen ein

nicht bewohntes Haus aus ungeklärter Ursache bis auf die Mauern

nieder gebrannt. Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Heider Kripo

übernommen.



Kurz vor 05.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr nach Meldung

eines in Flammen stehenden Gebäudes in die Tiebenseer Straße aus. Bei

Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das für einen Abriss vorgesehene

Wohnhaus bereits in voller Ausdehnung. Eine angrenzende Halle konnte

vor dem Übergriff des Feuers geschützt werden, Personen kamen nicht

zu Schaden.



Die Brandursache ist bis jetzt noch unklar, ebenso die

Schadenshöhe. Beamte der Heider Kripo werden den Brandort am heutigen

Tag noch in Augenschein nehmen.



