Nehmten: Lost in Nehmten

09. November 2018, 10:23 Uhr

Nehmten / Kreis Plön (ots) - Am frühen Donnerstagabend erreichte

die Einsatzleitstelle ein eher ungewöhnlicher Notruf. Zwei

Hundehalter hatten sich mit ihren Hunden im Nehmtener Forst verirrt

und baten um Hilfe. Mit Unterstützung von Wankendorfer Polizeibeamten

gelang es, unbeschadet den Weg in die Zivilisation zurück zu finden.



Die beiden 28- und 37-Jährigen waren mit ihren Hunden zu einer

Tour rund um den Plöner See aufgebrochen und verloren nach

zurückgelegten 40 Kilometern gegen 18 Uhr die Orientierung im

Nehmtener Forst, der um diese Uhrzeit in völliger Dunkelheit lag.



Mithilfe der Übermittlung der Standort-Koordinaten konnten die

Beamten der Polizeistation Wankendorf die beiden entkräfteten

Wanderer und ihre Hunde ausfindig machen und "retten".



Ein Beteiligter hat von dem Einsatz übrigens nichts mitbekommen.

Ein erschöpfter drei Monate alter Welpe verschlief die ganze

Aufregung und musste von seinem Frauchen schnarchend aus dem Wald

getragen werden.



