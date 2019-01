Nahe - Einbrüche in Überseecontainer, Polizei sucht Zeugen

von shz.de

23. Januar 2019, 10:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Mehrere Überseecontainer sind in der Nacht

zum heutigen Mittwoch auf einem Grundstück eines Discounters in der

Segeberger Straße aufgebrochen worden. Die Polizei bittet im Rahmen

der Ermittlungen um Hinweise von Zeugen.



Nach aktuellem Sachstand brachen unbekannte Täter zwischen 18:30

Uhr und 6 Uhr die Vorhängeschlösser der insgesamt sechs Container auf

und entwendeten sowohl Elektrozubehör als auch Elektroschrott.



Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Itzstedt

unter 04535 6310 in Verbindung zu setzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



