Nächtlicher Dieseldiebstahl - wurde der Fahrer betäubt?

14. Januar 2019, 10:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. Januar 2019 | Kreis Stormarn - 12.01.2019

Reinbek



In der Nacht von Freitag, den 11.01.2019, auf Samstag, den

12.01.2019, wurde bei einer litauischen Sattelzugmaschine auf dem

Parkplatz Hahnenkoppel, A 24, Fahrtrichtung Berlin, Dieselkraftstoff

abgezapft.



Während der 43-jährige Fahrer aus Tadschikistan auf dem Rastplatz

seine vorgeschriebene Ruhezeit zum Schlafen nutze und sich in der

Fahrerkabine befand, wurde der Tankdeckel seiner Sattelzugmaschine

aufgehebelt. Ca. 300 Liter Dieselkraftstoff wurden abgezapft und

entwendet.



Bemerkt hat der schlafende 43-jährige Mann den Diebstahl nicht. Er

klagte am frühen Morgen über Unwohlsein und Kopfschmerzen, so dass

der Verdacht, über das Einleiten von gesundheitsschädlichen Stoffen

ins Führerhaus, geäußert wurde.



Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.



Zeugen, die sich während der Tatnacht auf dem Parkplatz

Hahnenkoppel, der A 24, Fahrtrichtung Berlin, aufgehalten und

Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu

melden.









