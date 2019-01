Nachtragsmeldung: Schweinelaster vom Deich gestürzt/ Lkw- Fahrer leicht verletzt - Fahrbahn wieder frei, 40 Schweine haben den Unfall nicht überlebt

von shz.de

16. Januar 2019, 16:13 Uhr

Simonsberg/Kreis Nordfriesland (ots) - Die großräumige Sperrung

des Unfallortes ist wieder aufgehoben. Über 40 Schweine haben den

Unfall nicht überlebt. Einige waren sofort tot, andere mussten von

dem Amtsveterinär aufgrund erlittener Verletzungen eingeschläfert

werden. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar.



Mittwochmorgen (16.01.19), gegen 09.15 Uhr, stürzte ein mit 180

Schweinen beladender Lkw aus bisher ungeklärter Ursache in der

Dorfstraße, Ecke Königsweg vom Deich. Aufgrund der laufenden

Bergungsarbeiten wird der Unfallort durch Polizeikräfte großräumig

abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Einige Landwirte befinden sich

ebenfalls vor Ort und helfen die freilaufenden Schweine einzufangen.

Eine Amtsveterinärin befindet sich ebenfalls im Einsatz, weil durch

den Unfall noch im LKW befindliche Schweine verletzt wurden. Der

LKW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bisher kann nicht gesagt werden,

wie viele Schweine zu Schaden gekommen sind und wie hoch der

Sachschaden beziffert werden kann.









