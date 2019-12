Nachtrag: Verkehrsunfallflucht - Fußgänger tödlich verletzt

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 21:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und

der Polizeidirektion Ratzeburg



23. Dezember 2019 | Kreis Stormarn -21.12.2019 - Reinbek



Wie bereits berichtet, kam es am 21.12.2019, gegen 21.25 Uhr, auf der L 223 zu

einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger. Der 42-jährige

Fußgänger wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt und verstarb noch an der

Unfallstelle.



Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen,

sondern setzte seinen Weg fort.



Aufgrund der medialen Berichterstattung und des Zeugenaufrufes meldete sich am

späten Nachmittag ein Hinweisgeber, dem auf einem Großparkplatz in Wentorf bei

Hamburg ein Fahrzeug der Marke BWW aufgefallen war, das an der Beifahrerseite

und im Frontbereich frisch erscheinende Beschädigungen aufwies.



Der Halter des Fahrzeugs, ein 36 Jahre alter Mann aus Südstormarn, wurde

ermittelt und sein Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Es wird kriminaltechnisch darauf untersucht werden, inwieweit die Beschädigungen

von dem Unfall am 21.12.2019 auf der L223 herrühren.



Aufgrund der Schwere des Tatvorwurfs ist dem Beschuldigten zunächst ein

Pflichtverteidiger beizuordnen, bevor er zu dem Tatvorwurf vernommen werden

kann. Über das Ergebnis der weiteren Ermittlungen wird nachberichtet, sobald

neue Erkenntnisse vorliegen.



Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck



Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg



Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der

Polizeidirektion Ratzeburg bis 22:15 Uhr unter der Telefonnummer 0171/2901110.



