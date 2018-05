Nach Einreise mit dem Zug aus Dänemark festgenommen und in Haft - drei Haftbefehle offen

von shz.de

11. Mai 2018, 18:33 Uhr

Niebüll (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 09:00 Uhr

kontrollierten Beamte der Bundepolizei im Bahnhof Niebüll die

Personen aus dem Einreisezug aus Dänemark. Dabei stellten sie einen

jungen Mann fest, der angeblich über keinerlei Papiere verfügte. Es

erfolgte somit die Mitnahme zur Dienststelle. Dort konnte bei der

Durchsuchung der Person und seiner Sachen eine dänische Asylkarte

aufgefunden werden. Nach der Abnahme der Fingerabdrücke stellte sich

heraus, dass der 24-jährige tunesische Staatsangehörige auch in

Deutschland kein unbeschriebenes Blatt war. Aus zwei Haftbefehlen

wegen Diebstahls ging hervor, dass er noch eine Restfreiheitsstrafe

von 16 Tagen abzusitzen hatte. Die Freiheitsstrafe hätte er mit einer

Zahlung von insgesamt 273 Euro abwenden können. Da aber noch ein

weiterer Untersuchungshaftbefehl (ebenfalls wegen Diebstahls) vorlag,

wurde es mit der Freiheit zunächst nichts. Es erfolgte am Nachmittag

die Vorführung beim Amtsgericht und anschließend die Einlieferung in

die Justizvollzugsanstalt. Zusätzlich zu den Haftbefehlen, lagen noch

fünf weitere Fahndungsnotierungen vor. Verschiedene

Staatsanwaltschaften und Ausländerbehörden hatten den Mann zur

Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Zu guter Letzt kommt nun noch

eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet

hinzu.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Heiko Kraft

Telefon: 0461/3132 105

Mobil: 0172 / 4011278

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell