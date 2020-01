Nach Einbruch entwendeter PKW wieder aufgetaucht

Avatar_shz von shz.de

29. Januar 2020, 15:02 Uhr

Joldelund/Högel (ots) - Am gestrigen Dienstag (28.01.2020) wurde die Polizei

gegen 17:00 Uhr nach Högel gerufen. Im Sölkerweg wurde ein PKW gemeldet, der

dort bereits seit dem Vormittag schräg auf der Fahrbahn abgestellt sei.



Vor Ort konnten die Beamten einen verschlossenen Audi A4 feststellen, welcher in

der Nacht vom 13.01. auf den 14.01.2020 in Joldelund bei einem Einbruch

entwendet worden war.



Bei dem Audi handelt es sich um eine silberfarbene A4 Limousine (Baureihe B5)

mit dunkelgrau lackierter Motorhaube, Schiebedach und feststehender

Anhängerkupplung.



Die Polizei fragt nun, wer Hinweise auf den Einbruch bzw. den Verbleib des

Fahrzeuges zwischen dem 14.01. und 28.01.2020 machen kann?



Zeugen werden gebeten, sich unter 04661/40110 bei der Kriminalpolizei in Niebüll

zu melden.



