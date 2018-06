Mutmaßlich gesuchter Dieb in Haft

von shz.de

25. Juni 2018, 13:33 Uhr

Neumünster (ots) - Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, wurden

Bundespolizisten zu einem Einsatz in einem Zug der Nordbahn gerufen.

Es gab dort offensichtlich Unstimmigkeiten bei der

Fahrkartenkontrolle.



Bei Ankunft des Zuges im Bahnhof Neumünster wurde der Mann

kontrolliert. Die Bundespolizisten stellten bei der fahndungsmäßigen

Überprüfung fest, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.



Die Staatsanwaltschaft Frankenthal in Rheinland-Pfalz suchte den

Mann wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Er steht im

Verdacht im Januar mit einem Gullideckel eine Schaufensterscheibe

eingeworfen und gemeinschaftlich mehr als 20 Mobiltelefone entwendet

zu haben.



Der Mann wurde nach Vorführung bei der zuständigen Haftrichterin

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.









