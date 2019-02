- Mustin - Tödlicher Verkehrsunfall

von shz.de

07. Februar 2019, 11:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



Am 06.02.2019, gegen 21.35 Uhr, kam es im Verlauf der Bundesstraße

208, Fahrtrichtung Ratzeburg, in Höhe der Ortschaft Mustin, zu einem

schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.



Eine 46-jährige Frau aus dem Möllner Umland befuhr mit Ihrem

Mitsubishi die B 208 in Richtung Ratzeburg. Kurz hinter der

Landesgrenze S-H kam sie nach links von der Straße ab und prallte

offensichtlich ungebremst frontal gegen einen Baum. Die 46-jährige

war nach ersten Ermittlungen nicht angeschnallt und erlitt

lebensgefährliche Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle

erlag.



An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 13.500,- Euro.



Die Unfallursache ist noch unklar. Das Polizeirevier Ratzeburg hat

Ermittlungen aufgenommen. Nach entsprechender Rücksprache ordnete

die zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck für die Unfallaufnahme die

Hinzuziehung eines Gutachters an.



Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte

an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

PD Ratzeburg, Pressestelle

Torsten Gronau

Telefon: 04541-809 2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell