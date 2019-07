Münsterdorf: Unfallfahrer gesucht!

von shz.de

12. Juli 2019, 13:33 Uhr

Münsterdorf (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der

Fahrer eines blauen Transporters bereits am Montagnachmittag,

01.07.2019, beim Durchfahren der Mühlenstraße in Münsterdorf ein

parkendes Auto berührt und beschädigt haben. Die Polizei sucht nun

nach dem Verursacherfahrzeug und dem Insassen.



Laut Zeugenaussage war der blaue Transporter zwischen 13 Uhr und

16 Uhr auf der sehr schmalen Mühlenstraße unterwegs. Im Vorbeifahren

kollidierte das Fahrzeug mit einem Dacia und beschädigte hierbei den

Außenspiegel und Kotflügel des Wagens. Der entstandene Sachschaden

wird auf 1.500 Euro beziffert. Möglicherweise bemerkte der

Unfallfahrer das Geschehen gar nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt

fort. Die Polizei hat bisher den Unfallverursacher nicht ermitteln

können. Der Unfallfahrer und Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 04821/6020 bei den Unfallermittlern zu melden.



