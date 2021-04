Mühlenbarbek: Duftbaum mit Cannabisgeruch?

Avatar_shz von shz.de

12. April 2021, 09:10 Uhr

Mühlenbarbek (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte am Freitagabend in Mühlenbarbek die Drogenfahrt eines Mannes aufgedeckt. Aus seinem Wagen strömte ein unverkennbarer Geruch, der den 50-Jährigen verriet.

Um 18.40 Uhr stoppte eine Streife in der Straße Neumühlen einen Opel, um den Insassen zu überprüfen. Im Zuge des Checks nahmen die Einsatzkräfte den starken Geruch von Cannabis wahr, den der Fahrzeugführer mit seinem in dem Wagen hängenden Duftbaum zu erklären versuchte. Letztlich räumte er ein, kurz vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben und übergab den Beamten ein kleines Tütchen mit Drogen. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Drogenfahrt und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

