Mucheln / Plön: Zwei schwere Unfälle im Kreis Plön

von shz.de

01. Februar 2019, 12:13 Uhr

Mucheln / Plön (ots) - Donnerstagnachmittag ereigneten sich zwei

schwere Verkehrsunfälle im Kreis Plön. In Mucheln brannte ein Opel

nach einem Unfall vollständig aus. Der Fahrer erlitt schwere

Verletzungen. In Plön wurde ein Abschleppfahrzeug auf einem

Bahnübergang von einem Zug erfasst. Der Fahrer konnte seinen Wagen

rechtzeitig verlassen.



Gegen 15:15 Uhr kam ein 53 Jahre alter Fahrer eines Opel auf der

Landesstraße 53 zwischen Mucheln und Sellin aus noch ungeklärter

Ursache nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen

einen Baum und überschlug sich. Der Wagen ging anschließend in

Flammen auf und brannte vollständig aus. Ersthelfer hatten den Fahrer

geistesgegenwärtig aus den Wagen gezogen, als dieser Feuer fing. Der

Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber in

ein Krankenhaus geflogen werden. Die Beamten der Polizeistation

Lütjenburg suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen

können. Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 04381 / 906 331

entgegen.



Eine Stunde später hatte ein 59 Jahre alter Fahrer eines

Abschleppwagens am Bahnübergang B430 / Schlosspark in Plön Glück im

Unglück. Er war zunächst zufällig auf einen vor dem Bahnübergang

liegen gebliebenen Wagen getroffen und wollte diesen aufnehmen. Dazu

setzte er seinen Wagen vor das liegen gebliebene Fahrzeug, so dass er

auf den Gleisen des Bahnübergangs stand. Währenddessen senkten sich

die Schranken und der Regionalzug von Lübeck nach Kiel nahte. Dieser

konnte nicht mehr abbremsen und erfasste das Abschleppfahrzeug. Der

Fahrer des Wagens konnte rechtzeitig aus seinem Abschlepper springen.

Er erlitt einen Schock. Der Zugführer und die knapp 40 Passagiere

blieben bei dem Aufprall unverletzt. Während der Maßnahmen war der

Bahnübergang und damit der Zugverkehr zwischen Plön und Preetz bis

etwa 18:30 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde

eingerichtet. Über die Höhe des Sachschadens können keine Angaben

gemacht werden.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell