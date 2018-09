Motorradfahrer tödlich verunglückt

von shz.de

10. September 2018, 13:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



10. September 2018 | Kreis Stormarn - 09.09.2018 - Reinfeld Am

09.09.2018, gegen 13.10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 75 zwischen

Rehhorst und Reinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine

Person tödlich verunglückte.



Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Ostholstein befuhr die K 75

aus Richtung Rehhorst kommend in Richtung Reinfeld. Er befand sich in

einer Gruppe von drei Motorradfahrern und überholte einen vor ihm

fahrenden aus der Gruppe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte er

dann kurz vor einer scharfen Rechtskurve (90°) eine Vollbremsung, kam

in der Folge zu Fall und rutschte geradeaus gegen einen Baum.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro.



Die Polizeistation Reinfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diese dauern an.



