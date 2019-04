von shz.de

30. April 2019, 10:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 30. April 2019 | Kreis Stormarn - 29.04.2019

Tremsbüttel



Am 29.04.2019, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich in der Sattenfelder

Straße in Tremsbüttel ein Verkehrsunfall, wobei ein Motorradfahrer

schwer verletzt wurde.



Ein 26-jähriger Mann aus Tremsbüttel befuhr mit seinem Audi A4 die

Sattenfelder Straße aus Sattelfelde kommend in Richtung Tremsbüttel.

Nach ersten Erkenntnissen wich der Audi-Fahrer einem die Fahrbahn

überquerendem Wildtier aus und geriet auf die Gegenfahrbahn.



Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden

Motorradfahrer. Der 57-jährige Yamaha-Fahrer aus Labenz kam mit

schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein

Krankenhaus.



Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.500,- Euro geschätzt.









