Mofafahrer mit über drei Promille unterwegs

Avatar_shz von shz.de

10. September 2020, 11:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 10. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.09.2020 - Lauenburg



Am 10. September 2020 gegen 03:40 Uhr wurden Beamte der Polizei Lauenburg alarmiert, nachdem ein auffällig und unsicher fahrender Motorroller gemeldet wurde, der aus Boizenburg kommend in Richtung Lauenburg fuhr.



In der Berliner Straße in Lauenburg, stellten die Beamten den Roller fest, der in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Nachdem die Polizisten den 53-jährigen Fahrer aus Lauenburg gestoppt hatten, bemerkten sie Auffälligkeiten, die auf Alkoholeinfluss deuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,63 Promille.



Ihm wurde daraufhin auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Lauenburger wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.



