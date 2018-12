Mönkeberg: Bedrohung mit Messer gegen Polizeibeamte

von shz.de

28. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Mönkeberg (ots) - Am 27.12.2018 bedrohte eine männliche Person in

Mönkeberg Polizeibeamte mit einem Messer und musste im Anschluss von

spezialisierten Kräften der Polizeidirektion Kiel überwältigt werden.



Gegen 10:15 Uhr betätigte ein Taxifahrer seinen Alarmknopf in der

Dorfstraße in Mönkeberg und teilte den alarmierten Polizeibeamten

mit, sein Fahrgast sei ohne zu zahlen in einem Einfamilienhaus

verschwunden. Bei dem Versuch der Kontaktaufnahme bedrohte der

49-jährige Beschuldigte die Beamten der Polizeistation Heikendorf mit

einem Messer. Der Beschuldigte verbarrikadierte sich im Anschluss im

Obergeschoss des Hauses, indem er Fenster mit Möbeln blockierte oder

mit weiterem Inventar überdeckte, so dass der Einblick ins Haus

verwehrt wurde. Im weiteren Verlauf koordinierte die

Polizeileitstelle das Hinzuziehen von acht weiteren Streifenwagen, um

das Haus zu umstellen und die Lage stationär zu halten. Zudem hielten

sich die Freiwillige Feuerwehr Mönkeberg und der Rettungsdienst in

sicherer Entfernung für den Notfall bereit. Aufgrund des hohen

Gefahrengrades erfolgte der Zugriff gegen 12:45 Uhr durch

spezialisierte Kräfte der Polizeidirektion Kiel. Der Beschuldigte

konnte erfolgreich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand führten u.a. Probleme im privaten Bereich

zu dem psychischen Ausnahmezustand des Beschuldigten, welcher zudem

nicht unerheblich alkoholisiert war. Nach erfolgter Untersuchung

durch die Amtsärztin des Kreises Plön wurde der Beschuldigte

zwangsweise in eine Fachklinik in Heiligenhafen eingewiesen.



