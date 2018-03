Mittelangeln: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Hoher Schaden - keine Beute

von shz.de

22. März 2018, 14:13 Uhr

Mittelangeln (ots) - In der Nacht von Dienstag (20.03.18) auf

Mittwoch brachen unbekannte Täter in den KiK-Markt in der

Mühlenstraße in Satrup ein. Die Täter richteten einen enormen Schaden

an. Sie brachen die Türen zu diversen Abstellräumen an der Außenseite

des Gebäudes auf und gelangten dann nach Aufbrechen und -hebeln eines

Fensters in das Gebäude. Dort wurden dann gewaltsam mehrere Türen

geöffnet und ein Firmentresor vorgefunden. Dieser wurde mit Werkzeug

bearbeitet, wobei es den Tätern nicht gelang, diesen zu öffnen. Die

Täter flüchteten schließlich ohne Beute.



Es werden nun Hinweisgeber gesucht, die in der Zeit von 19:00 -

08:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die

Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04621 - 84 0 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell