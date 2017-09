Mit über zwei Promille unterwegs

Ratzeburg (ots) - Reinbek



Am 31.08.2017, gegen 17.25 Uhr, fiel Beamten der Polizei Reinbek

im Rahmen der Streifefahrt auf, dass ein blauer VW Polo in der

Schönningstedter Straße in Reinbek plötzlich einen Schlenker auf die

Gegenfahrbahn machte und danach wieder ruckartig auf den rechten

Fahrstreifen geführt wurde. Die Beamten wollten das Auto anhalten und

den Fahrer kontrollieren. Dafür fuhren sie hinter den Polo und

forderten den Fahrer zunächst nur optisch mit "STOP POLIZEI" zum

Halten auf. Diese Aufforderung nahm der Polo-Fahrer offensichtlich

gar nicht wahr. Erst als zusätzlich das akustische YELP-Signal

eingesetzt wurde, hielt der Fahrer den Polo an. Hierbei handelte es

sich um einen 53-jährigen Mann aus dem Raum Schwarzenbek. Im Rahmen

der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest.

Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,34 Promille.

Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Der

Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der 53-jährige

diesen nicht mitführte. Auch hatte der 53-jährige keinen Ausweis

dabei. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann

heraus, dass er den Beamten einen falschen Namen, nämlich den eines

Kumpels, genannt hatte. Diesen Vorwurf kommentierte er schlicht mit

"naja, einen Versuch war es wert". Mit dem Ergebnis, dass er neben

dem Entzug seiner Fahrerlaubnis und dem Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr auch noch mit einem Bußgeld wegen falscher

Namensangaben rechnen muss.









