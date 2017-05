Mit Haftbefehl gesuchter Mann flieht vor der Bundespolizei und rammt Bundespolizeifahrzeug/Zwei in Berlin gestohlene Fahrzeuge auf der BAB 11 sichergestellt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Pasewalk/ Pomellen (ots) -



Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes der Bundespolizeiinspektion

Pasewalk zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität wurde

heute gegen 07:10 Uhr auf der BAB 11 ein Mercedes Benz mit

französischen Kennzeichen kontrolliert. Nachdem der deutsche Fahrer

den Einsatzkräften seinen Personalausweis ausgehändigt hatte,

beschleunigte er plötzlich das Fahrzeug und fuhr mit hoher

Geschwindigkeit über einen angrenzenden Feldweg in Richtung Rosow.

Ein Fahrzeug der Bundespolizei nahm sofort die Verfolgung auf. In

Rosow wartete bereits eine weitere Bundespolizeistreife auf das

flüchtige Fahrzeug. Dieses wollte sich jedoch weiter der Kontrolle

entziehen und rammte das Bundespolizeifahrzeug. Die Beamten blieben

unverletzt. Es gelang Ihnen, den 34-jährigen Fahrer zu stellen und

vorläufig festzunehmen. Hier leistete der Mann Widerstand. Der Grund

seiner Flucht war dann schnell klar. Gegen den in Hambrücken

wohnenden Mann bestand ein Strafvollstreckungshaftbefehl der

Staatsanwaltschaft Mainz. Demnach hatte er wegen eines

Urkundendelikts eine Geldstrafe von 2.800 Euro zu zahlen. Diese

Geldsumme konnte er nicht aufbringen. Er wurde noch am Nachmittag in

die Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg gebracht, wo er jetzt eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen verbüßen muss.



Darüber hinaus war der Mercedes Benz bereits seit 2013

stillgelegt. Die Kennzeichentafeln gehörten zu einem in Frankreich

bereits abgemeldeten Fahrzeug. Der Mann war zudem nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, der Sachbeschädigung, des

Kennzeichenmissbrauchs, des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

eingeleitet.



Nur 20 Minuten später, gegen 07:30 Uhr, erfolgte die vorläufige

Festnahme eines 21-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der Mann

war auf der BAB 11 mit einem bereits im April 2017 in Berlin

entwendeten VW T5 im Wert von ca. 10.000 Euro in Richtung Polen

unterwegs, als er kontrolliert wurde. Im Fahrzeuginnenraum stellten

die Einsatzkräfte ein unter Planen verstecktes Motorrad der Marke BMW

fest. Eine Rücksprache mit dem Halter des Motorrades ergab, dass

dieser den Diebstahl des Fahrzeuges im Wert von ca. 13.000 Euro noch

nicht bemerkt hatte. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der

in Stettin wohnhafte Mann wird sich jetzt wegen des Verdachts der

Hehlerei strafrechtlich verantworten müssen.









