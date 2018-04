Mit gestohlenem Auto andere Pkw gerammt

von shz.de

23. April 2018, 13:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 23. April 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

20.04.2018 - Schwarzenbek



Am 20.04.2018 gegen 23:20 Uhr meldete ein Zeugen der Polizei einen

Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete.



Der Tatverdächtige hatte zuvor in Schwarzenbek im Sachsenwaldring

einen grauen Mercedes E 220 entwendet. Mit diesem Mercedes ist er

dann auf dem Penny-Parkplatz in der Compestraße in Schlangenlinien

zwischen den parkenden Fahrzeugen herumgefahren. Dabei hat der Fahrer

erst einen Audi A6 und einen Mercedes S 430 leicht touchiert und

schlussendlich ist er noch in einen Mercedes E 500 hineingefahren.

Der Unfallfahrer hat dann anschließend zu Fuß das Weite gesucht.



Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten zudem noch starken

Alkoholgeruch im zurückgelassenen Unfallfahrzeug. Sie suchten dann

natürlich den Halter des verunfallten Mercedes auf. Dieser hatte noch

gar nicht bemerkt, dass sein Pkw nicht mehr da war. Umso größer war

die Überraschung, als er von dem Unfall erfuhr.



Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 22.000,-- Euro. Die Polizei

ermittelt unter anderem wegen Fahrzeugdiebstahls und des unerlaubten

Entfernens vom Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen.



Wer hat den Diebstahl und /oder den Unfall beobachtet oder kann

möglicherweise sonst Angaben zum Pkw-Fahrer machen? Zeugenhinweise

bitte an das Polizeirevier in Schwarzenbek unter 04151/8894-0.









