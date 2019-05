Mit Fahrrad über geschlossenen Bahnübergang geschoben: Anzeige

von shz.de

07. Mai 2019, 14:03 Uhr

St. Michaelisdonn (ots) - Gestern Nachmittag stellten

Bundespolizisten bei der Bestreifung des Bahnhofes St. Michaelisdonn

einen Mann fest, der nicht am geschlossenen Bahnübergang anhielt. Er

ignorierte das Rotlicht und schob mit seinem Fahrrad an der

geschlossenen Halbschranke vorbei. Ein herannahender Regionalzug

musste einen Achtungspfiff abgeben. Es kam glücklicherweise nicht zur

Kollision.



Die Bundespolizisten schritten sofort ein und stellten den Mann

zur Rede. Er entgegnete: "Das war recht knapp". Die Beamten belehrten

ihn über die Lebensgefahr, in die er sich begeben hatte.



Der 58-Jährige muss nun mit einer Anzeige und einem Bußgeld von

350,- Euro (und 1 Punkt) rechnen.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell