Mit dem Messer ins Bein gestochen

Ratzeburg (ots) - Bad Oldesloe Am 07.09.2017, gegen 13:45 Uhr, kam

es in der Innenstadt von Bad Oldesloe zu einer gefährlichen

Körperverletzung mit einem Messer bei der ein junger Mann verletzt

wurde.



Vorausgegangen sein soll ein schon seit Tagen schwelender Streit

zweier 18jähriger Männer. Als der 18-jährige den zweiten jungen Mann

in der Innenstadt wieder traf, soll der Täter unvermittelt mit dem

Messer auf sein Opfer losgegangen sein und diesem mit einem Messer,

dass als Kartoffelmesser beschrieben wurde, in das linke Bein

gestochen haben. Der namentlich bekannte Tatverdächtige flüchtete zu

Fuß, überquerte dabei die BAB A 21. Hier ist es zu keinen

Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs gekommen. Die sofort

eingeleitete Fahndung verlief negativ.



Die Verletzungen des Geschädigten wurden in einem Krankenhaus

versorgt.



Die Hintergründe des Streits sind zurzeit noch unklar.









