Meldorf: Unfallzeugen gesucht!

16. Mai 2018, 15:02 Uhr

Meldorf (ots) - Nachdem es heute zur Mittagszeit in Meldorf zu

einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen ist, sucht die

Polizei zur Klärung des genauen Ablaufs nach Zeugen, die das

Geschehen beobachtet haben.



Um 12.15 Uhr bog ein Senior in einer Reihe mehrerer Fahrzeuge mit

seinem Opel vom Büttelsweg nach links in die Heider Straße. Auf der

Heider Straße kollidierte er mit dem Wagen eines 23-Jährigen, der in

südliche Richtung unterwegs war. Einer der Beteiligten müsste das für

ihn geltende Rotlicht übersehen haben, was vermutlich zu dem Unglück

führte. Um zu klären, für welchen der beiden Verkehrsteilnehmer dies

gelten dürfte, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall

beobachtet beziehungsweise die sich in der abbiegenden

Fahrzeugschlange befunden haben. Diese sollten sich in Meldorf unter

der Telefonnummer 04832 / 20350 melden.



An den beteiligten Autos entstanden Schäden von etwa 500 und 1000

Euro.



Merle Neufeld









