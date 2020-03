Meldorf: Taschendiebe unterwegs

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 11:13 Uhr

Meldorf (ots) - Am vergangenen Freitag haben Taschendiebe in Meldorf

zugeschlagen und drei Personen bestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es bis

jetzt keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Kurz vor 11.00 Uhr hielt sich eine Geschädigte in einem Supermarkt in der

Österstraße auf. Ihr Portemonnaie trug sie dabei in einer unverschlossenen

Jackentasche. Als die 80-Jährige an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte,

stellte sie fest, dass ein Unbekannter ihre Geldbörse samt Geldkarte und etwa

145 Euro Bargeld entwendet hatte. Die Anzeigende vermutete, dass die Tat sich in

der Gemüseabteilung ereignet hatte. Hier sei es zu einer Berührung mit einer

männlichen Person gekommen, vermutlich nahm sich der Dieb im Zuge dessen das

Portemonnaie der Seniorin. Laut der Bestohlenen war der Fremde schlank, 170 bis

175 cm groß, etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und von südeuropäischem

Aussehen.



Eine weitere Tat ereignete sich zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr im Bereich des

Edeka-Marktes am Raiffeisenplatz. Hier erbeutete ein Dieb von einer 72-Jährigen

ein Portemonnaie, das 130 Euro enthielt. Um 11.30 Uhr kam einem weiteren Opfer

im Lidl-Markt in der Ernst-Günter-Albers-Straße ein Geldbeutel abhanden.

Hinweise auf die Täter gibt es in den beiden letzten geschilderten Sachverhalten

nicht.



Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich

mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung

setzen.



Merle Neufeld



