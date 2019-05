Meldorf: Sachbeschädigungen an schulischen Gebäuden

von shz.de

14. Mai 2019, 09:03 Uhr

Meldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Meldorf zu

mehreren Sachbeschädigungen an Bildungseinrichtungen gekommen. Der

Sachschaden insgesamt dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen,

die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer

geben können.



Von Freitag auf Samstag und von Sonntag auf Montag begaben sich

Unbekannte auf das Gelände der Gemeinschaftsschule in der Straße

Weiderbaum. Mit Steinen warfen sie diverse Scheiben des Schulgebäudes

ein - zehn waren es allein im Zuge der ersten Tat.



Von Samstag auf Sonntag fielen die Scheiben einer doppelflügeligen

Tür des Sportraumes der "BQM" in der Bojestraße Vandalismus zum

Opfer. Auch hier setzten Unbekannte mehrere Steine zum Zerstören des

Glases ein, Schadenshöhe rund tausend Euro.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten

sich daher bei der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 /

20350 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell