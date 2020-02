Meldorf: Gelegenheit macht Diebe

Avatar_shz von shz.de

05. Februar 2020, 09:22 Uhr

Meldorf (ots) - Am Montag hat ein Unbekannter die Leichtsinnigkeit zweier

Bewohner einer Wohnung in Meldorf genutzt, um das Paar zu bestehlen. Die

Geschädigten boten dem Dieb eine günstige Gelegenheit, indem sie ihre Wohnung

verließen und die Tür dabei nicht abschlossen.



Um 11.00 Uhr verließen die jungen Leute ihre Behausung im Meldorfer Moor, um

Arbeiten auf dem Hof zu erledigen. Die Haustür schlossen sie nicht ab. Das

nutzte ein Dieb, trotzdem sich beide Bewohner im Nahbereich der Wohnung

aufhielten. Er begab sich ins Wohnzimmer und entwendete ein sehr hochwertiges

Laptop und eine Playstation. Danach verließ er mitsamt seiner Beute unbemerkt

das Objekt. Erst bei ihrer Rückkehr in die eigenen vier Wände um 15.00 Uhr

bemerkten die Anzeigenden, dass sie ungebetenen Besuch hatten.



Hinweise auf den Dieb gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die zur Tatzeit

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Meldorf

unter der Telefonnummer 04832 / 20350 melden.



Merle Neufeld



