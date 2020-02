Meldorf: Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

26. Februar 2020, 10:53 Uhr

Meldorf (ots) - In der Nacht zu heute ist es in der Meldorfer Altstadt zu einem

Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr rettete eine

Person aus dem Objekt - sie erlitt mindestens schwere Verletzungen.



Gegen Mitternacht rückten Polizei und Feuerwehr in die Schulstraße aus, weil

eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen stand. Ein

49-jähriger Bewohner aus dem ersten Geschoss hatte sich bereits ins Freie

geflüchtet, er kam mit Verletzungen unverzüglich in ein Krankenhaus. Eine

weitere Bewohnerin des Objektes befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte

noch im Gebäudeinneren. Ein Feuerwehrmann rettete sie unter Einsatz von

Atemschutz aus der gänzlich verqualmten Wohnung und übergab die bewegungslose

Frau dem Rettungsdienst, der sich um sie kümmerte und die Geschädigte in eine

Klinik einlieferte. Der genaue gesundheitliche Zustand der 43-Jährigen ist

aktuell unklar. Den Feuerwehren aus Nindorf und Meldorf gelang es im weiteren

Verlauf der Löscharbeiten, Nachbargebäude und die Räumlichkeiten im oberen

Stockwerk zu schützen.



Die Ermittlungen in diesem Brandfall hat die Heider Kripo übernommen. Aussagen

zur Schadenshöhe und zur Brandursache lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht treffen.



