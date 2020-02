Meldorf: Einbruch in Lagerhalle der Feuerwehr

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2020, 13:43 Uhr

Meldorf (ots) - Nachdem Einbrecher es bereits in zwei Fällen auf die

Gerätehallen der Feuerwehr in Nordhastedt abgesehen haben, drangen Unbekannte

nun in eine Halle der Feuerwehr in Meldorf ein. Beute machten die Täter keine.



In der Nacht zu heute verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster

Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Am Bahnhof. Offenbar fanden sie im Inneren

nicht das, was sie suchten, denn die Eindringlinge verließen das Objekt wieder,

ohne dass sie nach derzeitigen Erkenntnissen etwas mitnahmen. Der angerichtete

Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 /

940 entgegen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4524660

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell