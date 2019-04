Meldorf: Dreiste Diebe entwenden Gestühl

von shz.de

26. April 2019, 08:13 Uhr

Meldorf (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte das

Mobiliar des Außenbereichs eines Cafés in Meldorf entwendet. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf

den Verbleib der Möbel geben können.



Als eine Angestellte das Domcafe am Südermarkt am Dienstag um

18.00 Uhr das Café schloss, befanden sich vierzig mit Drahtseilen

gesicherte Stühle und zehn Tische auf der Freifläche vor dem Laden.

Am nächsten Morgen war das gesamte Mobiliar samt zweier bepflanzter

Blumenkübel verschwunden. Unbekannte hatten die Sicherungsketten

durchtrennt und die Tische und Stühle entwendet. Zum Abtransport

dürften sie mit einem größeren Fahrzeug vorgefahren sein.



Wer zur Tatzeit verdächtige Machenschaften wahrgenommen hat oder

wer ansonsten Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der

Rattan-Metall-Stühle und der Metall-Tische mit Teakholzplatte geben

kann, sollte sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer

04832 /20350 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









