Meldorf: Diebstahl in Dom

17. Juni 2020, 09:03 Uhr

Meldorf (ots) - Am Dienstag hat ein dreister Dieb aus dem Meldorfer Dom einen Kollektenkasten samt Inhalt entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.



In der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr begab sich ein Unbekannter in den öffentlich zugänglichen Dom am Nordermarkt. Er demontierte einen dort angeschraubten Kollektenkasten und nahm ihn komplett mit. Der Wert der Kassette samt Inhalt dürfte bei rund 70 Euro liegen.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.



Merle Neufeld



