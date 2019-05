Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

von shz.de

26. Mai 2019, 18:53 Uhr

Neumünster (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag

(25.05./26.05.19) ist es im Stadtteil Tungendorf zu mehreren

Sachbeschädigungen durch das Sprühen von Graffitis gekommen. Beamte

des 1. Polizeireviers Neumünster haben am Sonntag insgesamt elf

Strafanzeigen gefertigt. Sachdienliche Hinweise werden unter

04321-9450 entgegengenommen.



