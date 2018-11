Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

von shz.de

14. November 2018, 18:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. November 2018 | Kreis Stormarn -

13./14.11.2018 - Reinfeld



In der Zeit vom 13.11.2018 / 19.30 Uhr bis 14.11.2018 / 09.00 Uhr

kam es im Stadtgebiet von Reinfeld zu insgesamt vier Pkw-Aufbrüchen.

Die Taten fanden in den Straßen Kastanienallee (2x) und Buchenweg

(2x) statt.



Tatbetroffen waren drei Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz

(verschiedenen Typs) sowie ein Fahrzeug der Marke BMW. Diese standen

jeweils auf frei zugänglichen Grundstücken. Bei den

Mercedes-Fahrzeugen wurde jeweils eine der hinteren Seitenscheiben

eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. In allen drei

Fällen wurde der Airbag entwendet. Bei zwei Fahrzeugen zudem auch die

LED-Scheinwerfer. Beim BMW wurde ebenfalls die hintere Seitenscheibe

eingeschlagen. Dort wurden neben dem Navigationsgerät auch der Airbag

und persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 14.500 EUR.



Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen

machen? Wem sind in den betroffenen Straßenzügen oder in

unmittelbarer Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen?



Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter

der Telefonnummer 04531 / 501-0.



Sandra Kilian Pressestelle









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell