Mehrere Pkw aufgebrochen

Ratzeburg (ots) - Großhansdorf / Ahrensburg Bereits in der Nacht

von Sonntag, den 03.09.2017, auf Montag, den 04.09.2017, kam es in

Großhansdorf und angrenzend Ahrensburg zu einer Serie von insgesamt

sieben Pkw-Aufbrüchen. In den Fällen wurden eine hintere

Dreiecksscheibe eingeschlagen, bzw. die Seitenscheibe herausgehebelt

und die Airbags und zum Teil Navigationsgeräte entwendet.

Tatbetroffen waren insgesamt 3 x Skoda, 3 x BMW und 1 x VW. Bei den

Tatorten handelte es sich um die Straßenzüge: Neuer Achterkamp, Alter

Achterkamp, Babenkoppel, Barkholt in Großhansdorf, und

Feldkirchenring in Ahrensburg. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe

des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Taten oder dem/n Täter/n

machen? Wem sind in den betroffenen Straßenzügen verdächtige Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in

Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2020 oder 04541/809-2021



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 05.Sep.2017 | 14:53 Uhr