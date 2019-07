Mehrere Fahrzeuge ausgebrannt

von shz.de

29. Juli 2019, 13:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 29. Juli 2019 | Kreis Stormarn - 29.07.2019

Ahrensburg



Am 29.07.2019, gegen 01:25 Uhr, kam es im Sylter Ring in

Ahrensburg zum Feuer an mehreren Kraftfahrzeugen.



Betroffen waren ein Opel Corsa, ein Motorroller, ein Mofa sowie

ein Anhänger. Die Fahrzeuge waren hintereinander auf einem

Parkstreifen abgestellt. Anwohner bemerkten den Feuerschein und

verständigten daraufhin die Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte brannten der Roller und das Mofa in voller Ausdehnung

und das Feuer griff bereits auf den Opel Corsa über. Die Plane des

abgestellten Anhängers wurde aufgrund der Hitzeentwicklung in

Mitleidenschaft gezogen.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Auf

Grund des Brandschadens sind die Marken des betroffenen Rollers und

Mofas zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig zu benennen. Die

Besitzer der Fahrzeuge konnten auch noch nicht ermittelt werden.



Die genaue Brandursache ist zurzeit noch unklar. Eine vorsätzliche

Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die

Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen.



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Fahrzeug-Bränden machen?

Wem sind, um die Tatzeit herum, im Bereich des Sylter Ringes

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte

an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer

04102/809-0.









