Mehlbek: Unbekannter verletzt Katze - Zeugen gesucht!

18. September 2018, 13:02 Uhr

Mehlbek (ots) - Ein Unbekannter hat bereits am 23. August 2018 in

Mehlbek eine Katze mit einem Luftgewehr beschossen und ihr damit eine

lebensgefährliche Verletzung zugefügt. Noch in der vergangenen Woche

war das Tier nicht über den Berg.



Am 10. September 2018 zeigte eine Geschädigte über die Onlinewache

der Polizei an, dass eine unbekannte Person ihren Vierbeiner mit

einem Luftgewehr beschossen hat. Zunächst waren Tierärzte von einer

Kollision mit einem Fahrzeug ausgegangen, entdeckten später aber ein

Projektil im Schädel des Stubentigers. Trotz eines operativen

Eingriffs Ende August befand sich "Moira" am Tag der

Anzeigenerstattung laut der Tierbesitzerin nicht außer Lebensgefahr.



Wer der Katze ein solches Leid zugefügt hat, ist bis jetzt noch

unklar. Zeugen, die Hinweise auf den Tierquäler geben können, sollten

sich mit der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 /

899260 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









