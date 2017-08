Medieneinladung zur Feuerwehrmusikparade

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Wie im vergangenen Jahr veranstaltet der Kreisfeuerwehrverband

Schleswig-Flensburg auch in diesem Jahr wieder eine Musikparade. Die

Musikparade findet am 24.08.2017 um 19:30Uhr in Dörpstedt auf dem

Festplatz statt.



In diesem Jahr präsentieren sich die Feuerwehrmusikzüge aus

Groß-Rheide/Dörpstedt, Elsdorf-Westermühlen (Kreis RD-ECK), Linden

(Kreis Dithmarschen). Aus Sillerup kommt der Feuerwehrchor und singt

für die Zuschauer.



Kreispräsident Ulrich Brüggemeier hat auch in diesem Jahr die

Schirmherrschaft übernommen.



