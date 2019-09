Medieneinladung zum 5jährigen Jubiläum der Sicherheitsberater für Senioren

Avatar_shz von shz.de

24. September 2019, 14:23 Uhr

Kiel (ots) - Seit 2014 bildet die Landespolizei Sicherheitsberater

für Senioren (SfS) aus. Diese ehrenamtlich tätigen Berater leisten

durch Aufklärung über Kriminalität und Verhaltenstipps einen

wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit älterer Mitbürgerinnen und

Mitbürger. Das fünfjährige Jubiläum der Sicherheitsberater für

Senioren wird am 30.09.2019 im Haus des Sports in Kiel gefeiert. Dazu

laden wir interessierte Medienvertreterinnen und -Vertreter ein.



Wer sind und was tun Sicherheitsberater für Senioren? Die SfS

werden für das Vermitteln von gezielten Verhaltensempfehlungen

geschult, um



- Seniorinnen und Senioren vor Kriminalität zu schützen,

- ihre Lebensqualität durch eine Verbesserung des

Sicherheitsgefühls zu erhöhen,

- Risiken im öffentlichen Verkehrsraum zu minimieren und

gleichzeitig die Mobilität zu erhalten bzw. zu verbessern und

- in entsprechenden Situationen den schnellen Kontakt mit den

zuständigen Stellen der Verwaltung oder der Polizei

herzustellen.



Die ehrenamtlichen SfS informieren in Zusammenarbeit mit den

zuständigen Polizeidienststellen neutral und kostenlos über

verschiedene Themen der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention.



Die Festveranstaltung findet statt am



30. September 2019 im Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114

Kiel.



Bitte finden Sie sich gegen 12.30 Uhr vor Ort ein. Im Rahmen der

Veranstaltung sind Ansprachen und Vorträge durch

Landespolizeidirektor Michael Wilksen, Prof. Dr. Thomas Görgen

(Deutsche Hochschule der Polizei) und Peter Schildwächter

(Vorsitzender des Landesseniorenrates Schleswig-Holstein) geplant. Es

besteht auch die Möglichkeit für O-Töne vor Ort.



