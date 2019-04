Medieneinladung: Landesfeuerwehrversammlung am 27.4.2019

von shz.de

23. April 2019, 08:58 Uhr

Kiel (ots) - Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein wird

seinen detaillierten Bericht zur Personalentwicklung sowie zum

Einsatzaufkommen der Feuerwehren des Landes im Jahre 2018 den über

180 Delegierten der 1342 Freiwilligen Feuerwehren und Gästen im

Rahmen der Landesfeuerwehrversammlung am Sonnabend, 27. April 2019 um

09.30 Uhr im Schützenhof, Göhler Strasse 52, 23758 Oldenburg / H.

vorlegen Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung wird die Wahl eines

neuen stellv. Landesverbandsvorsitzenden sein. Als Gast wird u.a.

Innenminister Hans-Joachim Grote erwartet, der auch zu den

Delegierten sprechen wird. Zu dieser Veranstaltung sind Vertreter der

Medien herzlich eingeladen. Zwecks Vorbereitung erbitten wir Ihre

Anmeldung unter den u.a. Nummern oder dem E-Mail-Kontakt

Bauer@LFV-SH.de.



Hinweis für die Redaktionen Eine Informationsmappe mit Daten und

Fakten zum Einsatzgeschehen der Feuerwehren und den vielfältigen

Tätigkeiten des Landesfeuerwehrverbandes im Jahr 2018 liegt am

Veranstaltungstag für Sie bereit.



Bei Interesse an Foto- und Filmmaterial einer aktiven

Einsatzgruppe steht die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg / H. mit

entsprechendem Personal und Einsatzgerätschaften nach vorheriger

Absprache zur Verfügung.



Wünschen Sie ein Interview mit dem Landesverbandsvorsitzenden

Frank Homrich oder Innenminister Hans-Joachim Grote, so bitten wir um

Ihre Anmeldung unter der Nummer 0431 / 603-2195 oder 0177 / 2745486.









Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de



